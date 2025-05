Dertien mijnwerkers vermoord in Peruaanse goudmijn: geweld rond illegale mijnbouw escaleert

In de Peruaanse provincie Pataz, ten noorden van hoofdstad Lima, zijn dertien mijnwerkers dood aangetroffen na enkele dagen vermist te zijn geweest. De mannen, die werkzaam waren voor het mijnbouwbedrijf Poderosa, werden eerder ontvoerd terwijl ze illegale mijnbouwactiviteiten in het gebied moesten tegengaan.

Volgens berichtgeving waren de slachtoffers door een criminele groepering ontvoerd die uit was op de controle over de goudmijn. De mijnwerkers werden gegijzeld vastgehouden in een mijnschacht, waarbij hun families gedurende een week dreigende berichten ontvingen. Inmiddels circuleert er op sociale media een video die zou zijn gemaakt door de daders en waarin te zien is dat de mijnwerkers van dichtbij zijn geëxecuteerd. De motieven voor deze brute moorden zijn nog onduidelijk.

Het mijnbouwbedrijf Poderosa, dat ongeveer 8.000 mensen in dienst heeft, uitte in een verklaring stevige kritiek op de nationale autoriteiten. Volgens het bedrijf doet de politie te weinig om illegale mijnbouw en de daaruit voortvloeiende criminaliteit te bestrijden. “Het geweld in de regio neemt zorgwekkend toe”, aldus het bedrijf.

Al sinds 2020 kampt Poderosa met ernstige verstoringen van hun activiteiten door illegale mijnbouwpraktijken. Hierdoor moesten diverse projecten worden stilgelegd, wat ook de veiligheid van hun personeel en ambachtelijke mijnwerkers ernstig in gevaar heeft gebracht.

Eerder dit jaar, in maart, werden medewerkers van het bedrijf nog aangevallen door criminelen die gelinkt worden aan illegale mijnwerkers nabij La Ciénaga. Deze aanval eiste twee levens. Kort daarna saboteerden illegale mijnbouwers ook een hoogspanningsmast die essentieel was voor de stroomvoorziening van de mijn. Er zijn ook pogingen gemeld waarbij gewapende groepen probeerden mijnlocaties met geweld over te nemen.

Poderosa stelt dat georganiseerde misdaad en illegale mijnbouwers vrijwel ongehinderd hun gang kunnen gaan, mede doordat politie en leger er tot nu toe niet in slagen om de orde te herstellen.

Peru behoort tot de grootste goudproducenten ter wereld. Jaarlijks wordt er meer dan 100 ton goud gewonnen, goed voor ongeveer vier procent van de wereldwijde goudproductie.