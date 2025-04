Productie definitieve DNA-stembiljetten gestart: drukproces verloopt volgens planning

Op zondag is de productie van de definitieve stembiljetten voor De Nationale Assemblee (DNA) officieel van start gegaan. Na goedkeuring van de specimen door veertien politieke partijen, is drukkerij Multiforms NV begonnen met het drukken, aldus Nasier Eskak, directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa).

De eerste batch omvat 50.000 stembiljetten. Daarna wordt de productie voortgezet in series van 100.000 biljetten, met een interval van vier dagen per tranche. Het volledige drukproces zal ongeveer tien dagen duren en is naar verwachting op 8 mei afgerond.

Tegelijkertijd controleert BiZa de voorbeeldstembiljetten voor de ressortraden. Indien deze aan alle kwaliteitsnormen voldoen, wordt ook het drukken van deze biljetten in gang gezet.

Zodra het drukproces is voltooid, begint de distributie van de stembiljetten naar de hoofdstembureaus. Hierbij krijgen de meest afgelegen binnenlandgebieden voorrang. De distributie zal plaatsvinden onder strikte beveiliging, onder toezicht van de politie, zo laat Voorlichting Verkiezingen weten.

Het vouwen van de stembiljetten start volgens planning op woensdag 30 april op het BiZa-complex. Dit proces zal veertien dagen duren en loopt tot 14 mei. Er wordt doordeweeks dagelijks van 17.00 uur tot 23.00 uur gevouwen, terwijl in het weekend extra ploegen worden ingezet om de werkzaamheden te versnellen.