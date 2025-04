Wison New Energies onderzoekt haalbaarheid drijvende LNG-faciliteit bij Suriname

Het Chinese energiebedrijf Wison New Energies heeft aangekondigd een gedetailleerde haalbaarheidsstudie uit te voeren voor een geplande drijvende LNG-installatie (FLNG) op offshore Blok 52 voor de kust van Suriname. De bekendmaking werd vrijdag gedaan via een bericht op LinkedIn.

De beoogde FLNG-installatie komt op ongeveer 120 kilometer uit de kust te liggen, in wateren van circa 450 meter diep. Deze faciliteit moet aardgas van het onderzeese Sloanea-productieveld verwerken tot vloeibaar aardgas (LNG) en condensaat, bedoeld voor zowel de binnenlandse markt als voor export.

Wison benadrukt dat de haalbaarheidsstudie kan dienen als basis voor een Front-End Engineering Design (FEED)-traject, een noodzakelijke volgende stap richting de daadwerkelijke ontwikkeling van het project. Volgens het bedrijf kan het FLNG-initiatief bijdragen aan Suriname’s streven naar energieonafhankelijkheid en de rol van het land versterken als een belangrijke offshore-gashub in de regio.

Blok 52 is momenteel volledig in handen van het Maleisische energieconcern Petronas, nadat ExxonMobil eind vorig jaar zijn belangen overdroeg. Petronas heeft al eerder interesse getoond om een FLNG-faciliteit in dit gebied te realiseren, na succesvolle olie- en gasvondsten.

Annand Jagesar, directeur van Staatsolie, gaf eerder aan dat een definitieve investeringsbeslissing (FID) voor Blok 52 naar verwachting in 2026 genomen zal worden, nadat beslissingen zijn genomen over olieontwikkelingen in het nabijgelegen Blok 58, waar TotalEnergies de leiding heeft.

Volgens prognoses van adviesbureau Rystad Energy zou Suriname’s eerste zelfstandige offshore-gasproductie vanuit Blok 52 rond 2031 kunnen starten.