Vijftien nieuwe doktersassistenten afgestudeerd, Ivaneldo Soebai trotse enige man

Deze week hebben vijftien studenten hun diploma behaald na het succesvol afronden van de opleiding tot doktersassistent aan het Huisarts Instituut Suriname. Opmerkelijk is dat Ivaneldo

Soebai, als enige mannelijke deelnemer, de opleiding wist te voltooien.

Hoewel aanvankelijk drie mannen aan de opleiding begonnen, bleven uiteindelijk alleen Soebai en veertien vrouwelijke studenten over. Ondanks de uitdagingen wist hij zijn doel niet uit het oog te verliezen. “Het was een zware, maar bijzonder leerzame reis. Er waren momenten waarop ik het moeilijk had, maar ik bleef vastberaden. Opgeven was geen optie,” aldus Soebai tegenover Waterkant.Net.

De kersverse doktersassistent benadrukte dat het behalen van zijn diploma vele offers vergde. “Ik heb veel vrije tijd en belangrijke momenten met familie en vrienden moeten missen. Zelfs tijdens feestdagen koos ik ervoor te studeren. Mentaal moest ik sterk blijven, zeker toen ik anderen zag afhaken.”

Voor Soebai is zijn prestatie meer dan alleen een diploma. “Het is een bewijs dat doorzettingsvermogen loont. Ik hoop dat mijn verhaal anderen inspireert om hun doelen na te

streven, ongeacht de obstakels.”

Met deze zestiende lichting afgestudeerden hoopt het Huisarts Instituut Suriname bij te dragen aan het verlichten van de druk binnen de gezondheidszorg, waar een nijpend tekort aan

doktersassistenten heerst.