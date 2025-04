Spoedoverleg binnen De Nationale Assemblee over controversiële overheidsprojecten en goudsmokkel

Vandaag vindt er een spoedoverleg plaats tussen de voorzitter van De Nationale Assemblee

(DNA) en de fractieleiders, naar aanleiding van een reeks verontrustende signalen over het

handelen van de overheid. Meerdere Assembleeleden hebben aangedrongen op een urgente

vergadering om diverse omstreden dossiers te bespreken.

Aanleiding voor deze aanvraag zijn onder meer zorgen over het project ‘Rehabilitatie van wegen

in Nickerie en Apoera’, de aanbesteding van de nieuwe vergaderzaal van DNA, en de aanleg van

een nieuwe wegverbinding naar de brug bij de Van ’t Hogerhuysstraat. Hoewel president

Santokhi deze projecten officieel heeft laten aanhouden, stellen de indieners van de aanvraag dat

er feitelijk niets is stilgelegd.

De indieners uiten scherpe kritiek op de wijze waarop aanbestedingen binnen deze regeertermijn

worden uitgevoerd. Volgens hen is er sprake van een patroon van niet-transparante

besluitvorming, waarbij herhaaldelijk opdrachten worden gegund aan de hoogste inschrijvers.

Dit roept vragen op over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het overheidsbeleid.

De briefschrijvers verwijzen naar meerdere projecten waarin de openbare

aanbestedingsprocedures volgens hen niet correct zijn gevolgd. Daarnaast beklagen zij zich over

het uitblijven van antwoorden op parlementaire vragen over deze kwesties. Met de verkiezingen

van 25 mei in zicht groeit de roep om transparantie en verantwoording.

Extra aandacht gaat ook uit naar de recente onthulling van minister Stanley Raghoebarsing

(Financiën en Planning), die aangaf dat de staat jaarlijks naar schatting 300 miljoen Amerikaanse

dollar misloopt door grootschalige goudsmokkel. Dit nieuws heeft de bezorgdheid binnen het

parlement verder aangewakkerd.