Flourish – Suriname in Motion: een multicultureel spektakel op Curaçao

Op zaterdag 26 april zal Theater Luna Blou op Curaçao het decor vormen voor het indrukwekkende podiumprogramma Flourish – Suriname in Motion. Dit evenement, georganiseerd door de Vereniging JPF, brengt niet minder dan 33 Surinaamse artiesten naar het eiland.

In totaal zullen 96 deelnemers de reis maken om cultuur, dans, muziek en verbinding te vieren. Dansschool Namita Nritya Vidya Bhavan, de drijvende kracht achter het programma, keert hiermee terug naar het internationale podium na een succesvolle start in 2019 en een pauze tijdens de pandemie.

In 2023 hervatte de school haar regionale culturele missie, met optredens rondom Holi en tijdens de Pinkstervakantie van 2024. Dit jaar wordt het programma uitgebreid met workshops op vrijdag 25 april, een cook-out op zondag 27 april, en een bezoek aan de Curaçao Tourism Board op maandag 28 april.

De optredens zullen een kleurrijk palet aan dansstijlen presenteren, variërend van Bharata Natyam en Bollywood tot Freestyle, Hip-Hop en Bellydance. Voor het eerst reizen ook twee zangers en leden van twee andere dansscholen mee. De eerste groep vertrekt op woensdag 23 april, gevolgd door een tweede groep op vrijdag 25 april. Een cameraman van ATV zal het gehele traject professioneel vastleggen.

De deelname aan dit evenement biedt jonge artiesten niet alleen een culturele beleving, maar ook een leerervaring. Het bevordert artistieke ontwikkeling, CV-opbouw en internationale samenwerking binnen de CARICOM-regio. De kosten voor deelname worden gedragen door de leerlingen en hun eventueel meereizende familieleden.

“Elk cultuurevenement is waardevol – voor jong én oud. Wie zich onderdompelt in dans, taal, muziek of culinaire kunst, verbindt zich met traditie en erfgoed,” aldus de organisatie. “Juist daarin schuilt de kracht van Suriname: in onze diversiteit, wederzijds respect en culturele erkenning. Met Flourish – Suriname in Motion zetten we een krachtige stap richting een sterker en verbonden Suriname.”

Dit evenement belooft een onvergetelijke ervaring te worden voor zowel de deelnemers als het publiek, en zal zeker bijdragen aan de culturele uitwisseling tussen Suriname en Curaçao.