Europese Ministers steunen Arabisch plan voor wederopbouw van Gaza

De ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland, Italië, en Groot-Brittannië hebben hun steun uitgesproken voor een door de Arabieren gesteund plan voor de wederopbouw van Gaza. Dit plan, met een geschatte kostenplaat van 53 miljard dollar, belooft de levensomstandigheden van de Palestijnen in de enclave significant te verbeteren.

Het plan, opgesteld door Egypte en goedgekeurd door Arabische leiders, voorziet in de oprichting van een bestuurlijk comité van Palestijnse technocraten. Dit comité zou verantwoordelijk zijn voor het beheer van Gaza na het einde van de oorlog tussen Israël en Hamas. Het doel is om de humanitaire hulp te overzien en de zaken in de Gazastrook te beheren, onder toezicht van de Palestijnse Autoriteit.

In een gezamenlijke verklaring prezen de Europese ministers het plan als een realistisch pad naar wederopbouw. Ze benadrukten hun vastberadenheid om mee te werken aan het Arabische initiatief en waardeerden het signaal dat de Arabische staten hebben gegeven door het te ontwikkelen. De verklaring stelt dat Hamas niet langer de controle over Gaza mag uitoefenen en geen bedreiging meer mag vormen voor Israël.

Het plan is echter afgewezen door Israël en de Amerikaanse president Donald Trump. Trump heeft zijn eigen visie gepresenteerd om de Gazastrook om te vormen tot een “Midden-Oosten Rivièra.” De Europese landen steunen de centrale rol van de Palestijnse Autoriteit en hun hervormingsagenda, ondanks de tegenstand van Israël en de VS.