Keti Koti 2023

Kwaku festival

De eerste viering van Keti Koti in Nederland is in 1975. Het werd toen gevierd met een groot Surinaams voetbaltoernooi in Amsterdam. Dit Kwaku festival groeide uit tot een groot feest. Nu worden op de avond voor Keti Koti bij verschillende monumenten in Nederland de slachtoffers herdacht. Op 1 juli is het feest. Mensen vieren dan de vrijheid met een vrolijke optocht en onder andere een festival in Rotterdam en Amsterdam.